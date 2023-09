Duas pessoas morreram num tiroteio no centro de Marselha, em França

Duas pessoas morreram esta quinta-feira à noite na sequência de um tiroteio no bairro de Chutes-Lavie da cidade de Marselha, em França. Segundo as autoridades, o tiroteio provocou ainda dois feridos.

O incidente aconteceu por volta das 19h40, junto a um bar no 4º arrondissement (distrito) da cidade de Marselha. As imagens que estão a ser partilhadas nas redes sociais mostram um homem a sair de um carro antes de começar a disparar sobre as pessoas que circulavam na rua. As vítimas são um homem, de 43 anos, que já tinha cadastro por homicídio, e um jovem, de 24 anos.

Marseille: deux morts et un blessé grave dans une fusillade pic.twitter.com/MXQF9cZNGC — BFMTV (@BFMTV) September 29, 2023

De acordo com o jornal Le Monde, o responsável, que terá usado uma mascara durante o tiroteio, está em fuga. A polícia terá encontrado um carro queimado no bairro Parc-Corot, no qual foram encontradas armas.

Para além da investigação que está em curso sobre o tiroteio, a procuradoria abriu uma investigação sobre a divulgação das imagens.

Em entrevista à estação de televisão BFMTV, a chefe da polícia da cidade, Frédérique Camilleri, disse que o incidente se trata de um "acerto de contas" entre grupos de traficantes. "O acerto de contas não tem limites entre os grupos do tráfico", referiu.

Frédérique Camilleri disse que as autoridades vão continuar a trabalhar para combater estes episódios. "O trabalho que fazemos vai levar tempo, mas vamos enfrentá-lo com determinação, queremos mostrar-lhes que não vamos parar", acrescentou, de acordo com a SIC Notícias.