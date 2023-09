Preço das rendas bate recordes. O que explica a crise no arrendamento?

A crise no sector da habitação continua a não dar tréguas, apesar de todas as medidas aprovadas pelo Governo nos últimos dias.

O preço das rendas chegou a um novo máximo histórico a nível nacional, no segundo trimestre deste ano, com um valor mediano acima dos sete euros por metro quadrado. E com as rendas sempre a subir, há cada vez menos contratos a serem celebrados.

Este sábado, a manifestação “Casa Para Viver”, "Planeta para habitar", promete juntar milhares de pessoas em pelo menos 17 cidades portuguesas, para exigir medidas mais urgentes, como o travão das rendas, que o Governo ainda não decidiu se renova para o próximo ano.

Neste episódio, conversamos com o Pedro Ferreira Esteves, editor da secção de Economia do PÚBLICO, sobre os porquês desta crise da habitação, que parece ter vindo para ficar, também, no mercado do arrendamento.

