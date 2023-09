Festival Escritaria de Penafiel homenageia Miguel Esteves Cardoso

Festival em Penafiel proporcionará um reencontro entre o escritor com os Sétima Legião, que irão dar um concerto no dia 27 de Outubro.

O festival Escritaria vai ser dedicado ao escritor Miguel Esteves Cardoso, foi anunciado esta sexta-feira. Em comunicado, a organização refere que é uma forma de homenagear um autor “cuja liberdade de pensamento e visão crítica influenciou uma geração de escritores e não só”. O evento ligado à literatura ocorrerá em Penafiel, entre 23 e 29 de Outubro.

Nesta 16.ª edição do Escritaria, a organização diz que se vão juntar a esta homenagem a Miguel Esteves Cardoso diversas personalidades. Uma das “novidades” mencionadas no comunicado é o “reencontro” do escritor com os Sétima Legião, que irão dar um concerto no festival dia 27 de Outubro. Este ano marca precisamente os 40 anos do single Glória, o primeiro da banda e da autoria de Miguel Esteves Cardoso, que fundou a editora discográfica que o lançou, a Fundação Atlântica.

O programa completo do festival estará disponível em breve nas plataformas digitais do Município de Penafiel, refere-se no comunicado.

“Esta será uma edição muito emotiva, como todas, em especial para aqueles que fazem parte de uma geração que se habituou a encontrar em MEC [Miguel Esteves Cardoso]”, assinala no comunicado Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel. O autarca considera o escritor “uma fonte de inspiração para olhar e interpretar Portugal de uma forma crítica e não conformista”.

Miguel Esteves Cardoso nasceu em Lisboa em 1955. O escritor, que se tem distinguido em diferentes géneros, é cronista do PÚBLICO. Em 2022, foi distinguido com o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários da Associação Portuguesa de Escritores. “Há mais de quatro décadas que traça o mais original e belo retrato de um dos mais antigos países do mundo, chamado Portugal”, descreve-se no comunicado do festival.

Antes de Miguel Esteves Cardoso, já outros escritores tinham sido homenageados pelo Escritaria, nomeadamente Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira, Miguel Sousa Tavares, Pepetela, Manuel Alegre, Mário Zambujal, Germano Almeida e Ana Luísa Amaral.