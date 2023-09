TAP: IL quer privatização total, Chega apenas parcial e PCP não quer nenhuma

Com a decisão de privatizar a TAP formalizada em Conselho de Ministros, a Iniciativa Liberal pede total transparência no processo e o Chega critica a "falha brutal de planeamento" demonstrada pelo Governo. Quanto à percentagem a alienar da transportadora aérea, a IL defende a privatização de 100% do capital da empresa e o Chega quer que seja apenas parcial, sendo que os dois partidos pedem que a injecção de capital feita pelo Estado na companhia seja devolvida.

O deputado liberal Bernardo Blanco espera que haja transparência no processo e que os 3200 milhões de euros injectados na companhia aérea nos últimos anos sejam devolvidos aos portugueses através de um "cheque TAP", no modelo do apoio de 125 euros atribuídos no ano passado pelo Governo. E insiste na privatização total da empresa.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Bernardo Blanco assumiu estar preocupado com a forma como o Governo conduzirá o processo de venda da empresa depois de ter ouvido o ministro das Finanças dizer que vai, primeiro, negociar com os potenciais interessados e só depois desenhar o caderno de encargos para a privatização.

"Não é a forma correcta e transparente de fazer negociações desta natureza", apontou o deputado. "Temos que garantir que o processo é feito dentro da legalidade e transparência. (...) Não queremos um caderno de encargos feito à medida de algum negociador privado em específico ou um monopólio. A privatização deve ser feita num processo concorrencial", defendeu Bernardo Blanco.

O liberal defendeu ainda que "o valor da venda, seja ele qual for, deve ser devolvido aos portugueses". Blanco fala numa espécie de "cheque TAP", como o apoio de 125 euros por pessoa e 50 por descendente que o Estado pagou em Abril do ano passado aos cidadãos. "É para toda a gente e é mais transparente do que se for devolvido em impostos – até porque nem toda a gente paga impostos."

O deputado também mostrou alguma desconfiança sobre o timing "estranho" da operação. "Estranhamos que o Governo tenha sido tão rápido a nacionalizar e agora demore tanto tempo a vender. O processo deve ser concluído mesmo a coincidir com as europeias." Bernardo Blanco recordou que quando as sondagens começaram a mostrar que "a grande maioria já queria uma TAP privada, o primeiro-ministro começou a mudar o discurso na campanha eleitoral de 2022". "[A privatização] não é uma questão de princípios e ideias do primeiro-ministro; é puramente política e falta de princípios. O primeiro-ministro vai atrás..."

Chega admite privatização, mas apenas parcial

Depois da IL reagiu o presidente do Chega, que admite que uma parte da TAP seja vendida a privados, mas defende ser preciso assegurar que a empresa devolva o dinheiro que recebeu do Estado, que se mantém o hub em Lisboa e os postos de trabalho.

"O Governo diz que está em curso um processo de privatização solidamente ancorado e nós não percebemos ainda se Lisboa vai ser um dos hubs principais ou se isso passará para Madrid, se os postos de trabalho estão em causa, se a privatização implicará alguma reestruturação da logística da empresa e dos trabalhadores", apontou André Ventura, que critica o executivo socialista pela "falha brutal de planeamento em todo o processo que levou à renacionalização da TAP e agora à sua privatização".

Ventura questiona também quem vai suportar os custos dos pedidos de indemnização como o de Christine Ourmières-Widener, defendendo que quem pague sejam os novos donos. E lembra que "o ministro garantiu que os portugueses receberiam todo o dinheiro que lá foi colocado, mas também sobre isso nada foi dito". "O Governo devia dizer em que condições a TAP vai ser vendida."

O Chega tem "dúvidas sobre privatização". "Nunca fomos favoráveis a uma total privatização porque não estariam garantidas as rotas para África, Estados Unidos e Brasil (...) Preferíamos sempre que o Estado tivesse uma palavra a dizer, mas respeitamos a posição do Governo de que não tem condições para continuar" a sustentar a empresa.

"Crime contra o país", diz PCP

Pelo PCP, em declarações feitas no Parlamento e transmitidas pela RTP3, o deputado Bruno Dias criticou o que diz ser uma “decisão tomada em convergência” com o que é defendido pelos partidos de direita e um “crime contra o país".

O PCP reafirma que a privatização da TAP é um crime contra o país, a economia do país e a soberania nacional”, continuou, sublinhando que a empresa “é o maior exportador nacional, cria emprego de qualidade com remunerações acima da média e é uma alavanca essencial para o turismo nacional”, além de ser “um dos últimos instrumentos de soberania nacional”.

O parlamentar comunista realça ainda que “hoje a TAP está capitalizada, a dar lucros e a gerar uma riqueza imensa para o país”, o que serve de resposta àqueles que sempre defenderam que a companhia aérea só teria viabilidade se fosse privada. Essas pessoas estão “hoje sem argumentos para justificar este crime, mas continuam empenhados em entregar a TAP ao grande capital.”

Bruno Dias frisou que para o PCP “este não é um assunto encerrado” e que o partido tudo fará “para impedir novo crime”, desde já com o grupo parlamentar comunista a “promover [uma] audição urgente do ministro das Infra-Estruturas” na comissão parlamentar sobre o tema.