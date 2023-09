Portagens do Interior e Algarve com descontos maiores em Janeiro de 2024

O Governo aprovou hoje um decreto-lei que vai aumentar de 50% para 65%, face aos preços de 2011, o desconto em portagens de vias pagas situadas no interior do país ou em zonas em que não há alternativas viáveis. Está portanto em causa uma redução das portagens em 30%, na prática, em seis vias: A23, A24 e A25, bem como na A4, na A13/A13-1 (radial de Coimbra) e ainda na A22.

A medida implica uma perda anual de receita de mais de 72 milhões de euros, que o Estado vai ter de compensar. Esta redução de portagens entra em vigor em Janeiro de 2024.

A novidade foi anunciada depois da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, com a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, a classificar a decisão como uma forma de "repor a justiça territorial". A medida carece ainda da publicação de uma portaria.

Sobre o facto de não haver novidades em relação às vias que servem o Porto, como a A28, a ministra da Coesão diz que se trata de um problema diferente, mais "local", e que a iniciativa do Governo neste momento foi no sentido de resolver problemas sentidos pelas famílias e empresas que vivem ou trabalham no interior do país.

“Esta redução é importante para diminuir os custos de contexto nestes territórios onde não há vias de qualidade alternativas e onde não existe transporte público colectivo, nem em qualidade nem em quantidade", argumentou Ana Abrunhosa.

O desconto de 30% face aos preços actuais em alguns lanços daquelas vias abrange os veículos das classes 1, 2, 3 e 4, sejam pertencentes a residentes ou não, portugueses ou estrangeiros. Será preciso serem portadores de mecanismo de pagamento electrónico, vulgo Via Verde, como aliás já é obrigatório para usufruto dos descontos actuais.