As músicas do mundo de Salvador Sobral

O quarto álbum é o mais conseguido até hoje do músico que a Eurovisão revelou. Em Timbre, com Silvana Estrada, Jorge Drexler e Luísa Sobral, Salvador quer abraçar toda a música possível.

Por estes dias, é provável que Salvador Sobral comece a desconfiar do amor que tem por Timbre. Pelo menos, tem sido sempre assim: no dia em que lança um novo álbum, sente que já se desapaixonou desse particular conjunto de canções. A sua atenção começa a focar-se nos defeitos que lhes encontra, naquilo que podia ter ficado melhor ou saído diferente, nas várias formas com que aquele material específico poderia representá-lo melhor passados meses sobre o momento em que deu o trabalho por finalizado.