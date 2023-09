Sea Life Porto estreou visitas com Língua Gestual Portuguesa: “vamos quebrar as barreiras linguísticas”

"Estimular a curiosidade, a inclusão e a acessibilidade da informação a todos os visitantes". Foi por isso que o Sea Life Porto decidiu traduzir todas as demonstrações e outras informações relevantes nos seus espaços para Língua Gestual Portuguesa, uma medida "criativa e interactiva" lançada no Dia Internacional das Línguas Gestuais , celebrado dia 23. Assim, a partir de agora "a comunidade surda já pode, de um modo interactivo e divertido, usufruir de todas as palestras e aprender mais sobre a vida marinha", escreve em comunicado o maior aquário do norte de Portugal.

Com um simples scan de um código QR presente no local já é possível visualizar a demonstração em língua gestual portuguesa. E nem sequer é preciso esperar pelas palestras agendadas para que esta tecnologia funcione. Ela está sempre activa, podendo ser vista a qualquer momento e as vezes necessárias.

“Estamos conscientes do grande papel educativo que o maior aquário da zona norte do país tem especialmente na vida dos mais pequeninos. Agora, vamos quebrar as barreiras linguísticas. Quebrar barreiras e criar condições para incluir todos e para que todos possam aprender sobre a vida marinha. Este qrcode é uma porta aberta e um convite para a comunidade surda vir até ao Sea Life Porto e usufruir da experiência completa”, refere Rui Ferreira, director geral do espaço.

O Sea Life Porto está aberto das 10h às 18h, durante a semana, e das 10h às 19h ao fim-de-semana. Os bilhetes podem ser adquiridos no local ou através do site do aquário.