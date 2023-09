Quinta na TV: a vida nas ruas, numa Noite Escura e atrás das grades

CINEMA

The Post

AXN Movies, 21h10

Meryl Streep e Tom Hanks à frente do elenco, Spielberg atrás das câmaras e, no argumento, a história do braço-de-ferro entre o Governo de Nixon e o The Washington Post quando o jornal se preparava para revelar documentação ultra-secreta e comprometedora sobre o envolvimento dos EUA na Guerra do Vietname. The Post foi nomeado para os Óscares de melhor filme e actriz principal.

Revolta

RTP1, 22h38

Devido à crise económica causada pela pandemia, Portugal está à beira da ruptura. Várias manifestações acontecem país fora enquanto Paulo e Cristina, um casal com um recém-nascido, se preparam para receber dois amigos para jantar: João, que atravessa uma pós-separação; e a desinibida e aventureira Raquel, amiga de infância que Cristina não vê há muito.

Nesse serão supostamente tranquilo, uma série de desentendimentos vão colocar em risco a relação entre os quatro. Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Cristóvão Campos assumem as personagens do filme escrito e realizado por Tiago R. Santos.

Noite Escura

TVCine Edition, 23h35

O filme de João Canijo baseia-se numa peça de Eurípides, Ifigénia em Aulis, aqui transposta para uma casa de alterne algures na província portuguesa – um mundo sórdido em que tudo se vende. Rita Blanco, Beatriz Batarda, Cleia Almeida e Fernando Luís integram o elenco.

SÉRIE

Starstruck

HBO Max, streaming

Em 2021, a neozelandesa radicada em Londres Rose Matafeo criou esta série cómica sobre uma mulher normal que conhece uma estrela de cinema até então para ela desconhecida e tem um caso de uma noite só com ele. Na segunda temporada, ela e Tom Kapoor, a estrela interpretada por Nikesh Patel, iniciam uma relação a sério. Esta terceira começa com os dois separados.

DOCUMENTÁRIOS

Fechado

RTP2, 22h56

Estreia. Como é o dia-a-dia atrás das grades? Que sonhos têm os reclusos? Que mecanismos de superação vão adoptando? Como conseguem sustentar-se lá dentro? Que dinâmicas existem entre guardas e reclusos? Que impacto tem, para um guarda prisional, passar os dias enclausurado de outra forma? E as famílias cá fora, sentir-se-ão presas também?

Realizada por João Miller Guerra e Pedro Cabeleira, esta série documental pretende ir “muito além dos números e das estatísticas”, para apresentar “as vivências pessoais do sistema prisional português e daqueles que em torno dele se vêem forçados a gravitar”.

Desenvolvida a partir do Lado P, projecto entre artistas e reclusos, implementado no Estabelecimento Prisional de Caxias, é composta por uma dúzia de episódios, debitados semanalmente. O primeiro é dedicado às rotinas de quem está privado de liberdade, num “circuito entrópico, onde quem está preso parece ser quem menos importa”, descreve a sinopse.

The Big Swindle

ID, 23h

Uma mulher finge ter cancro para angariar donativos. Um cangalheiro vende seguros de funeral a enlutados vulneráveis. Uma organizadora de casamentos foge com o dinheiro, deixando para trás a boda e os noivos inconsoláveis. São vigaristas desta estirpe que compõem a galeria desta nova série documental.

Através de testemunhos das vítimas dos engodos e da análise de um psiquiatra forense às mentes dos intrujões, promete desmascará-los e, de caminho, funcionar como “um aviso a outras pessoas para não cometerem os mesmos erros e serem enganados por estes ‘artistas’”.

A Ascensão dos Nazis

RTP2, 23h27

Entra na terceira época a docussérie britânica que analisa a forma como Adolf Hitler e o seu séquito nazi chegaram ao poder, o que fizeram durante a II Guerra Mundial e como acabaram por colapsar. Realizada por Julian Jones, recorre a reconstituições dramáticas e conta com historiadores e especialistas para enquadrar as acções dos principais intervenientes. A desintegração do III Reich é o tema destes três episódios, que arrancam no Inverno de 1944. São exibidos a ritmo semanal.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Considerando o aumento de pessoas em situação de sem-abrigo na Europa – e a posição de Portugal no sexto lugar da tabela dos países onde o número é mais elevado –, esta reportagem aponta a lente ao trabalho desenvolvido por quem tenta acompanhar, alimentar, confortar e devolver a dignidade e visibilidade a essas pessoas. Ou, idealmente, tirá-las das ruas.

É o caso do Sou+, um projecto barcelense de inclusão social que já conseguiu mudar dezenas de vidas. É nele que se foca Com abrigo, um trabalho assinado pela jornalista Sandra Salvado, com imagem de Paulo Maio Gomes.