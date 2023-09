Nanni Moretti e as coisas interrompidas

O Sol do Futuro é talvez o mais desesperado ou deprimido filme de Moretti – com a política, com o cinema, com a vida. O cinema surge como hipótese ideal, irrealista, de refazer a História.

O mais recente filme de Nanni Moretti, O Sol do Futuro, estreia-se em Portugal com um companheiro: o documentário A Coisa, realizado em 1990, que regista momentos, captados em sedes locais um pouco por toda a Itália, das discussões da época dentro do Partido Comunista Italiano (PCI), que se aprestava a mudar de nome, e com isso a alterar também algo da sua identidade, para se transformar numa “coisa” (é assim que os militantes se referem ao que ainda não tinha nome nem identidade) que nenhum daqueles intervenientes podia saber com exactidão o que seria.