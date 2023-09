Alberto João Jardim no rescaldo das eleições: “Luís Montenegro está a demonstrar ser muito caloiro”

Nenhum homem é uma ilha, mas há ilhas que se confundem com homens. Na sua casa de toda a vida, no Funchal, Alberto João Jardim recebeu o PÚBLICO poucas horas depois de a coligação PSD/CDS não ter conseguido a maioria absoluta nas eleições regionais da Madeira. O rosto político mais conhecido do arquipélago não tem dúvidas: “Também não governava sem maioria absoluta”, apesar de acreditar que o PSD não devia “ter chegado a este ponto”.