Inteligência Artificial no Especial Executivos do PÚBLICO, a 29 de Setembro

O impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios e no ensino é o tema central do próximo Especial Executivos, que reúne também uma lista da oferta formativa das universidades portuguesas.

A inteligência artificial entrou em definitivo no debate sobre a educação e a formação ao mais alto nível. No início do ano, o chatbot ChatGPT foi submetido ao exame de uma cadeira do MBA da Wharton School (EUA) e passou. Mais recentemente, o New York Times pediu ajuda a três chatbots na resposta aos processos de candidatura das universidades de elite americanas (a chamada Ivy League) e o resultado, ainda que um pouco insuficiente, foi no mínimo curioso.

No momento em que um chatbot consegue responder a tarefas como estas, o que significa isso para o universo da educação superior? O que muda na forma como nos candidatamos — a uma universidade, a um emprego — e que impacto terá em quem avalia, em quem ensina? Por outro lado, de que forma estão as instituições de ensino superior a inclui-la na sua oferta formativa, em particular naquela que se destina à capacitação de executivos?

São estas perguntas – e outras tantas delas derivadas — que dão o mote para a próxima edição do Especial Executivos, o dossier editorial que o PÚBLICO dedica semestralmente à reflexão sobre temas relacionados com a gestão e com a formação de executivos. Em simultâneo, o PÚBLICO compila uma lista exaustiva da oferta formativa nas instituições nacionais de ensino superior dentro deste segmento, que totaliza já mais de 1200 cursos — 14 dos quais voltados para a inteligência artificial, uma tendência em crescimento.

O dossier Especial Executivos é distribuído gratuitamente com a edição de 29 de Setembro do PÚBLICO. Os conteúdos estarão também disponíveis online, em publico.pt/especial-executivos.