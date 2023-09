FIMP: as marionetas e as ligações entre memória, imagem e manipulação

A 34.ª edição do festival, que acontece entre 6 e 15 de Outubro no Porto e em Matosinhos (e a 5 de Novembro em Aveiro), foi apresentada nesta terça-feira. Orçamento subiu face aos anos anteriores.

À 34.ª edição, o Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) despede-se do ciclo temático que havia trabalhado nos três anos anteriores, em torno das Ciências e Políticas da Matéria Animada, para desenhar uma programação que explorará os conceitos de Memória, Imagem e Manipulação. Estender-se-á também, pela primeira vez, a Aveiro, algumas semanas depois dos dez dias em que se concentrará o grosso da sua actividade. O festival acontece sobretudo entre 6 e 15 de Outubro, em vários espaços do Porto e de Matosinhos — mas a derradeira despedida acontece só mais tarde, a 5 de Novembro, com a apresentação do espectáculo Negative Space, da companhia britânica Reckless Sleepers, no Teatro Aveirense.