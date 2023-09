Cinco anos de prisão com pena suspensa para presidente de associação de Tondela

O Tribunal de Viseu decretou esta segunda-feira, 25 de Setembro, cinco anos de prisão com pena suspensa por igual período para Jorge Dias, presidente da Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha.

Jorge Dias, único arguido neste processo, cujo julgamento se iniciou em Junho de 2022, estava acusado de 11 crimes de homicídio por negligência e um crime de ofensa à integridade física negligente grave por causa de um incêndio ocorrido a 13 Janeiro de 2018 na associação cultural do concelho de Tondela.

Este incêndio, ocorrido durante um torneio de sueca, causou a morte de 11 pessoas. No dia do incêndio, o balanço do incêndio foi de oito mortos e 38 feridos, entre ligeiros e graves, mas o número de mortos aumentou para 11 nos dias seguintes. Na noite de 13 de Janeiro de 2018, pelo menos 60 pessoas participavam no torneio de sueca no piso superior do edifício, enquanto, no piso de baixo, estavam mais 15 pessoas.

Jorge Dias foi condenado a uma pena em cúmulo jurídico de cinco anos, mas, tendo em conta vários factores, como a ausência de antecedentes criminais, o Tribunal de Viseu decretou a suspensão da pena por igual período.