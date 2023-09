Síndrome de Estocolmo no Coliseu do Porto

Mesmo do lado de fora, não parei de me importar, não deixei de desejar sinceramente ver o Coliseu fazer melhor e viver à altura da sua imagem pública.

Ao longo da vida há situações que nos marcam pela positiva, outras pela negativa. A minha experiência com o Coliseu do Porto foi profundamente marcante, por ambas as razões. Se foi um lugar onde encontrei circunstâncias que me permitiram descobrir e desenvolver características importantes de quem sou hoje, foi também um lugar onde percebi onde se situam as linhas vermelhas – aquelas que não voltarei a ultrapassar – da minha ética pessoal e profissional.