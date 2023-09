O encerramento do Eskada vai permitir aos vizinhos darem-se ao “luxo” de descansarem

Ministério da Administração Interna ordenou fecho por alegadas agressões que envolvem funcionários e clientes da discoteca localizada no centro do Porto, mas há anos que moradores acumulam queixas.

Os episódios de violência, vandalismo, sujidade e ruído à porta do Eskada sucediam-se. As queixas dos moradores atingidos pelas ondas de choque do estabelecimento de diversão nocturna localizado bem no centro do Porto, na rua da Alegria, também. É por isso que foi com natural alívio que a vizinhança da discoteca recebeu a notícia do encerramento da discoteca decretado pelo Ministério da Administração Interna, no domingo.