Sem visto francês, estudantes da África Ocidental ficam com a vida em suspenso

França suspendeu a emissão de vistos para cidadãos do Mali, Burkina Faso e Níger por motivos de segurança. Mas há quem veja vingança colonialista contra países que entraram em choque com Paris.

O azedar das relações diplomáticas entre França e as suas antigas colónias do Sahel, em resultado dos golpes de Estado consecutivos no Mali, no Burkina Faso e no Níger, está a afectar directamente estudantes e artistas daqueles países, que se viram impedidos de entrar em território francês e ficaram sem acesso aos programas de intercâmbio até agora existentes.