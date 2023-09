Cidadão Kane, a Alemanha a seus pés

Estreou-se a “seco” na Supertaça da Alemanha, que o Bayern Munique perdeu (0-3) para o RB Leipzig — entrou a 25 minutos dos 90, já com o troféu bem encaminhado para os “die Bullen”, próximo adversário no campeonato.

Assim, falhou, mais uma vez, a festa de um título, respeitando a “maldição” de uma vida sem títulos colectivos ao serviço do Tottenham. Mas Harry Kane não desanimou, levantou a cabeça e contribuiu com uma assistência e o primeiro golo ao serviço dos bávaros no arranque “farto” (0-4 em Bremen) da Bundesliga.

Neste sábado, na recepção ao Bochum (7-0) de Gonçalo Paciência (suplente não utilizado), já depois de um “bis” na segunda ronda; de uma pausa em Mönchengladbach e de mais um par de golos entre a Liga e a Champions (penálti no triunfo por 4-3 ante o Manchester United), o cidadão Kane conseguiu mais duas assistências e, ainda, um recorde para além do primeiro hat-trick pelo Bayern: o inglês soma agora sete golos nas cinco primeiras rondas, superando as marcas de Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) e Mario Mandzukic (2012) no clube (todos com cinco), deixando os alemães a seus pés.

O hat-trick deixou-o a três do líder dos goleadores, Sehrou Guirassy (Estugarda), e autorizou-o a levar a bola para casa, num momento “Rosebud”: o misterioso trenó da infância do magnata do jornalismo William Randolph Hearst, em que supostamente se baseia a obra-prima de Orson Welles, Citizen Kane.

Já para o Bayern Munique, hendecacampeão alemão em 2022-23 graças à diferença de golos (54 contra 39) superior à do Borussia Dortmund, esta foi a terceira vez em três épocas que bateu o Bochum por sete golos sem resposta, a segunda em Munique, sempre à quinta jornada. Choupo-Moting, de Ligt, Leroy Sané e Mathys Tel fizeram o resto.

Ainda na Alemanha, o Union Berlin, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, perdeu por 2-0 frente ao Hoffenheim, somando a quarta derrota consecutiva.

Cancelo marca e salva Barcelona

Em Espanha, João Félix, com uma assistência, teve um papel secundário na reviravolta (3-2) do Barcelona frente ao Celta de Vigo, na 6.ª jornada da Liga. Isto, porque Cancelo lhe “roubou” o palco com a segunda assistência lusa para o bis de Lewandowski (85’), terminando a tarde com o golo do triunfo suado (89’) depois de os galegos terem estado a vencer por 0-2 até aos 81 minutos.

Em Inglaterra, outro português (no segundo jogo a titular), Matheus Nunes, ajudou o campeão, Manchester City, a resolver um jogo que se complicou com a expulsão de Rodri (46’). Aos 14’, o médio português assistiu Haaland para o 2-0 final, depois de Foden (7’) ter dado vantagem aos “citizens” ante o Nottingham Forest, mantendo a liderança da Liga inglesa.