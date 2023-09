Bellingham arrombou a baliza do Union ao 30.º remate

Real Madrid entrou a ganhar na Champions com um golo do jovem médio britânico no tempo de compensação.

Na Liga dos Campeões, o Real Madrid encontra sempre uma forma de ganhar. Voltou a ser assim nesta quarta-feira no Bernabéu, com um golo de Jude Bellingham a garantir o triunfo por 1-0 sobre o estreante Union Berlim na primeira jornada do Grupo C, do qual também fazem parte Sp. Braga e Nápoles. A baliza da formação germânica parecia estar fechada para os “merengues”, mas o jovem médio britânico vestiu o fato de herói com um golo feliz aos 94’, garantindo uma entrada vitoriosa à equipa de Carlo Ancelotti.

O Real desesperou para marcar um golo ao Union, que tinha o central português Diogo Leite como titular. Foram 29 remates, três deles parados pelos ferros da baliza germânica, uma mão-cheia defendidos pelo guardião dinamarquês Frederik Ronnow, outros tantos a embater na muralha defensiva dos alemães. Mas, aos 94’, o 30.º remate finalmente derrubou o muro berlinense. Canto curto de Kroos, Valverde despejou para a área, a bola bateu em dois defesas do Union e sobre para Bellingham, que só teve de encostar – o ex-Dortmund já vai em seis golos nos seus seis primeiros golos com o Real.

No Grupo D, do qual também fazem parte Benfica e Red Bull Salzburgo, a Real Sociedad cedeu um empate tardio (1-1) no embate com o Inter Milão, finalista vencido na Champions da época passada. Em San Sebastian, um golo de Brais Méndez aos 4’ deu a vantagem aos bascos durante quase todo o jogo, mas Lautaro Martínez empatou para os "nerazzurri" aos 87'.

No Grupo A, o Bayern Munique é o primeiro líder, graças a uma vitória sobre o Manchester United por 4-3. Leroy Sane marcou o primeiro aos 28’ com a colaboração involuntária de Andre Onana – o guardião camaronês dos “red devils” deixou passar a bola por debaixo do corpo. Depois, foi Serge Gnabry a fazer o 2-0 aos 32’, após uma bela jogada de Musiala. A equipa de Diogo Dalot e Bruno Fernandes ainda reduziu logo no início da segunda parte, por Hojlund (49’), mas o Bayern logo a seguir marcou o terceiro, por Kane, com um penálti convertido aos 54’. Casemiro foi um herói tardio para o United, com golos aos 88' e aos 95', mas, pelo meio, aos 92', Tel marcou o quarto dos bávaros.

No outro jogo do agrupamento, entre Galatasaray e FC Copenhaga houve empate (2-2) e emoção até ao fim. Em Istambul, os dinamarqueses avançaram para uma vantagem de dois (Elyounoussi aos 35’ e Diogo Gonçalves aos 58’), mas ficaram a jogar com dez a partir dos 73’ (expulsão de Jelbert) e os turcos carregaram rumo ao empate com dois excelentes golos de Boye (86’) e Teté (88’).

O resultado mais robusto da noite aconteceu no Grupo B, com o Arsenal a vencer por 4-0 o PSV Eindhoven. Em Londres, os vice-campeões britânicos entraram com tudo, com um golo de Bukayo Saka logo aos 8’, elevando a contagem aos 20’ por Troussard. Antes do intervalo, os “gunners” ainda marcaram mais um, por Gabriel Jesus, aos 38’. Na segunda parte, Odegaard ainda castigou a equipa holandesa com mais um golo (70’).

No outro jogo desta poule, Sevilha e Lens empataram-se (1-1). Entraram melhor os andaluzes, vencedores da Liga Europa na época passada, com um golo de Ocampos logo aos 9’, mas o visitante francês conseguiu empatar pouco depois, aos 24’, por Fulgini.