Tens dúvidas sobre saúde sexual? Este chatbot responde

Chama-se Beducated AI Sex Coach e foi criado para responder a todo o tipo de perguntas sobre sexo e educação sexual. No entanto, destaca a plataforma, não substitui os conselhos médicos.

Funciona como o Chat GPT, mas, neste caso, foi desenvolvido para responder a todo o tipo de perguntas sobre sexo e educação sexual. O Beducated AI Sex Coach, criado pela plataforma com o mesmo nome, é gratuito, confidencial, não tens de te registar para o começar a usar — e até podes fazer-lhe perguntas em português.

Surgiu depois de um relatório da organização Sex Ed for Social Change ter revelado que 65% dos 749 novos projectos lei norte-americanos sobre educação sexual, direitos LGBTQIA+ ou cuidados de afirmação de género apresentados este ano foram rejeitados.

Em comunicado, a empresa destaca que o chatbot não substitui conselhos médicos nem as aulas de educação sexual. No fundo, funciona como qualquer dispositivo de inteligência artificial (IA) desenvolvido para articular conversas com os utilizadores.

O AI Sex Coach consegue, ao que tudo indica, elaborar uma resposta sobre qualquer tema sexual recorrendo, por vezes, a estudos creditados. No final da explicação, aconselha o utilizador saber mais sobre o assunto num dos cursos da Beducated, escreve o site Mashable.

“O Beducated AI Sex Coach surge como um farol de esperança e oferece um recurso apoiado por especialistas para aprender sobre saúde sexual”, destaca Mariah Freya, fundadora e directora, citada pela mesma fonte.

Na versão gratuita, só é possível enviar dez mensagens por dia. Na versão premium, que custa 27 euros mensais ou 111 euros anuais, não há limite de interacções.

O AI Sex Coach começa por sugerir algumas perguntas já feitas por outros utilizadores, coisas como "como atingir o orgasmo" ou "como experimentar outros tipos de sexo". No final, está a caixa de texto onde a pessoa pode perguntar algo novo. A resposta chega após alguns segundos.

Testámos o chatbot com a pergunta “o que é a disfunção eréctil?”. O dispositivo começou por explicar a doença, quais são as causas e tratamentos possíveis. No final, perguntou se devia aprofundar sobre algum aspecto específico.

Na pergunta seguinte, questionamos sobre se há alguma faixa etária mais afectada pelo problema e qual o tratamento. Desta vez, a resposta demorou mais alguns segundos, mas não errou: disse que pode afectar homens de qualquer idade e que comprimidos como Viagra ou Cialis podem ser utilizados para tratar a doença.

Além do AI Sex Coach, os utilizadores podem ainda experimentar os mais de 100 cursos online Beducated de forma gratuita dados por sexólogos e especialistas em relações. Dicas para estimular o órgão sexual, aumentar a confiança no parceiro ou auto-estima são alguns dos cursos disponíveis no site.