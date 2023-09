Marine Le Pen pode enfrentar julgamento por utilização indevida de fundos europeus

A procuradoria de Paris recomendou esta sexta-feira que a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, e 23 outros membros do seu partido, a União Nacional, devem ser julgados por alegada utilização indevida de fundos da União Europeia.

O Ministério Público da capital francesa abriu a investigação em Dezembro de 2016, afirmando que o seu objectivo era verificar se a então denominada Frente Nacional tinha utilizado dinheiro destinado a despesas com pessoal no Parlamento Europeu para pagar a funcionários que trabalhavam para o partido.

Os deputados europeus recebem fundos para cobrir despesas, incluindo as dos seus assistentes, mas não podem utilizá-los para despesas do partido.

O Ministério Público parisiense revelou que foi examinada a situação de cerca de 49 assistentes ao longo de três legislaturas do Parlamento Europeu, de 2004 a 2016.

A investigação foi motivada por um relatório do Parlamento Europeu, que constatou que alguns assistentes ocupavam cargos de alto nível no partido de Le Pen que pareciam inconciliáveis com o seu trabalho parlamentar a tempo inteiro. A União Nacional nega qualquer irregularidade.

“Contestamos esta posição, que parece ser uma compreensão errónea do trabalho dos deputados da oposição e dos seus assistentes, que é acima de tudo um trabalho político”, respondeu o partido à Reuters através de um comunicado.

Marine Le Pen enfrentou Emmanuel Macron duas vezes na segunda volta das eleições presidenciais francesas, em 2017 e 2022, e é amplamente vista como uma das principais candidatas na próxima eleição, marcada para 2027.

A líder da União Nacional arrisca uma pena de dez anos de prisão, uma multa de um milhão de euros e, sendo uma funcionária eleita, a inelegibilidade para exercer cargos públicos durante dez anos, informou o Ministério Público.

Os juízes terão agora de decidir se aceitam ou não o pedido de julgamento dos procuradores de Paris.