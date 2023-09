Com um pé dentro e outro fora, no Stop a música faz-se no limbo e a temer-se o futuro

No início desta semana, a dias de nova manifestação pela sobrevivência do Stop, Paulo Baldaia e Diogo Azevedo, da banda de metal Jarda, carregam as últimas peças de material que estavam na sala que até há pouco tempo usavam para ensaiar. Já de noite, conseguem finalmente fechar as portas da carrinha emprestada, estacionada em cima do passeio, frente à porta do antigo centro comercial. Já têm nova sala onde montar os instrumentos e o equipamento de som, por forma a poderem retomar a actividade com mais descanso. Têm uma agenda de concertos preenchida e preparam-se para gravar um álbum. A actividade não pode parar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt