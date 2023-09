Quer entrar na pisa do vinho? Vouzela abre recriação histórica a todos

A Câmara Municipal de Vouzela anunciou esta sexta-feira que tem inscrições abertas para quem queira participar numa "recriação histórica da pisa do vinho medieval", que se vai realizar na freguesia de Fataunços, neste concelho de Lafões, do distrito de Viseu.

As inscrições estão abertas até 27 de Setembro e a pisa de vinho está agendada para dia 1 de Outubro, a partir das 11h, na lagareta da tapada.

"A iniciativa, que dá visibilidade ao património histórico e às tradições culturais da freguesia, promove, no final da pisa, uma prova do vinho da aldeia e da doçaria típica e o evento conta com animação dos grupos Sacarrabos e Sellium".

Foto Um pormenor, com pintura histórica, do cartaz do evento CM Vouzela

O evento, que termina com almoço no Parque de Merendas da Cheira, cuja inscrição também está aberta, decorre no âmbito do projecto Aldeias de Portugal, uma rede que associa turismos de aldeia e uma marca que tem por objectivo atestar a identidade dos territórios mais genuínos do país.

Os interessados em participar nesta actividade apoiado pelo município poderão inscrever-se até ao dia 27 – via tel.: 936 810386 (chamada para a rede móvel nacional) ou via mail (a.doutoramorimgirao@gmail.com).