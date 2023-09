Promoção de aniversário da Hot Wheels — 100 carros a dois euros — é uma burla

Páginas no Facebook anunciaram uma nova promoção da marca. No entanto a promoção não existe, o site de encomendas é clonado do da Mattel e os contactos da “loja” são da Toys ‘r’ us do Colombo.

A frase

“A promoção do 55º Aniversário da Hot Wheels já está em Portugal. Um conjunto de 100 carros está disponível para todos por 2,00€! Não perca a oportunidade de adquirir o seu conjunto.”

O anúncio foi feito numa página de Facebook, chamada “Mundo-HotWheels Portugal”, uma alegada loja de brinquedos.

O contexto

Um anúncio patrocinado que publicitava a suposta promoção na compra de carrinhos da Hot Wheels começou a surgir em vários feeds da rede social da Meta. Além da fotografia que mostra um expositor de uma loja com vários carros de brincar e uma placa que anuncia “100 carros por 2,00€”, há vários comentários de utilizadores que alegam ter obtido o conjunto e terem ficado muito satisfeitos com a compra. Alguns deles incluem até fotografias da “encomenda” que receberam.

A página “Mundo-HotWheels Portugal” não foi, porém, a única a fazer publicações que anunciavam esta e outras promoções semelhantes. A página “Turbo Brinquedos”, por exemplo, escreveu “O aniversário da Hot Wheels está a todo o vapor! Adquire o teu conjunto de 100 modelos de carros por apenas 2,00€!”, acrescentando que além dos “portes de envio gratuitos em Portugal”, assegurava também “garantia de um mês para cada conjunto”.

Os factos

O anúncio da promoção parece bom demais porque, de facto, é. A página cujas publicações patrocinadas começaram a surgir em vários feeds de Facebook, “Mundo-HotWheels Portugal”, não é oficial, nem está ligada à Mattel ou à Hot Wheels.

Através de uma pesquisa para rastrear a imagem utilizada para mostrar a suposta promoção, foi possível perceber que esta se trata de uma versão editada de uma fotografia publicada no Reddit há dois meses.

Foto Imagem original, postada no Reddit há dois meses Babylowrider / Reddit

Foto Imagem da falsa promoção Mundo-HotWheels Portugal / Facebook

O link que é disponibilizado para fazer a encomenda dos cem carros não remete para o site da loja da Mattel, mas sim para um site clonado. Enquanto o endereço da loja da marca começa com “https://shop.mattel.com/”, o endereço do “Mundo-HotWheels Portugal” é composto por uma série de caracteres aparentemente aleatórios.

Ao tentar interagir com o cabeçalho deste site também se pode verificar que nada no menu é passível de se fazer clique, o que sublinha o facto de se tratar de um site clonado. O PÚBLICO tentou avançar para a suposta compra do conjunto de carros, mas eventualmente surgiu um aviso de que a página na qual se tentava entrar podia não ser segura.

Nas páginas da Mattel e da Hot Wheels também se percebe que para celebrar o 55.º aniversário da lendária marca de carrinhos, foi lançada uma nova colecção e não foi feita uma promoção como a descrita.

Na secção de informações da página “Mundo-HotWheels Portugal” verificou-se que a morada utilizada é a da loja Toys ‘r’ Us do centro comercial Colombo, em Lisboa, tal como o número de telefone. No entanto, o endereço tem incorrecções: não só o Colombo não é em Sintra, mas sim em Lisboa, como a palavra “Sintra” aparece escrita com um “C”.

No site da Toys ‘r’ us não existe qualquer referência a uma promoção do género e, contactada pelo PÚBLICO, a loja do Colombo confirmou não só que nenhuma promoção do género está em vigor, como que já tinha havido clientes a ligar para lá a fazer perguntas sobre a mesma.

O endereço de e-mail colocado na mesma página também não é real. Depois de ser introduzido em várias plataformas de verificação de endereços de e-mail como a Captain Verify, todas indicaram que o e-mail é inválido e não pode receber mensagens ou não existe.

O PÚBLICO entrou em contacto com a Meta e com agência que faz a comunicação da Mattel em Portugal, mas não obteve obteve respostas em tempo útil.

Em suma

A promoção do conjunto de cem carros de brincar Hot Wheels por dois euros é falsa. Nas páginas oficiais da Hot Wheels, da Mattel e da Toys ‘r’ us não há qualquer menção a tal promoção. O site que se pode aceder através do link disponibilizado pelas páginas de Facebook mencionadas é um clone do site oficial da Mattel.