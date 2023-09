Elisa Rodrigues leva-nos a viajar Até ao Sol, num EP e ao vivo no Planetário

Já lá vão cinco anos desde que Elisa Rodrigues lançou As Blue As Red (2018), o seu segundo álbum, sucessor de Heart Mouth Dialogues (2011), este produzido pelo pianista e compositor Júlio Resende. Desde então, atravessados os anos da pandemia, tem vindo a lançar um single por ano com vista à edição de um EP, que chega esta sexta-feira à plataformas digitais com o título Até ao Sol e cinco temas, três dos quais já haviam, sido lançados em single e videoclipe: Amor perfeito (em Outubro de 2021), Sonhar, com Rita Onofre (em Outubro de 2022) e Sem medo, com Joana Alegre (este lançado em Maio de 2023). Agora, no mesmo dia em que o EP é editado, estreia um quarto single com videoclipe, Lava, apresentado pela cantora como uma canção de desamor que é simultaneamente uma “ode à raiva, como emoção ultra necessária”. A quinta canção do EP é Tanto, uma “canção de mãe” escrita após o nascimento do filho.

Com letra de Elisa Rodrigues e música assinada por ela e por Luís Figueiredo, que produziu o EP, Lava conta com a participação, além de Elisa (voz) e de Luís Figueiredo (sintetizadores), dos músicos Pedro Vasconcelos (bateria), Gonçalo Galvão, Paulo Alves, Rui Ferreira, Thierry Redondo (trombones) e Mia Tomé (spoken word). No videoclipe, que tal como os anteriores foi realizado por Edgar Keats (também aqui director de fotografia), participam ainda, como figurantes, Joana Alegre, Mafalda Santos, Mariana Fonseca e Marlene Jordão.

O EP de Elisa Rodrigues, o seu primeiro trabalho cantado inteiramente em português, vai ser apresentado ao vivo em Lisboa num espectáculo singular, marcado para dia 29 de Setembro no espaço do Planetário da Marinha, em Belém (às 21h30). “Um concerto que não será só um concerto”, promete. “Será um universo particular, bem longe da cidade sem sair dela.” Neste concerto, Elisa Rodrigues contará com Joana Alegre e Rita Onofre como convidadas.