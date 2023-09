Mimi Froes lança um álbum em torno da ideia de controlo, ou da falta dele

A primeira canção que lhe conhecemos foi Não faz mal não estar bem, em 2020, seguida de Vou, esta mais afirmativa. Depois vieram dois EP, Vamos Conversar (2020), E a Cantar (2021) e esta sexta-feira é lançado o seu primeiro álbum, Contornos, com doze temas, antecedido por três singles: Vai ruir (estreado em Abril), Não vás já (Junho) e Lembra-me de respirar (que só foi divulgado ao final da tarde de quarta-feira). Com concertos de apresentação marcados para Lisboa (29 de Novembro, Maria Matos) e Porto (1 de Dezembro, Casa da Música), Contornos é um trabalho feito em quinteto, contando, além de Mimi Froes (voz), com Manuel Oliveira (piano), Guilherme Melo (bateria), Rodrigo Correia (contrabaixo) e Manuel Rocha (guitarra), a par de três convidados: Luísa Sobral, num dueto em Águas passadas (além de assinar letra e música de uma outra canção, Não vás já); Afonso Pais, guitarra em Velhos; e Tomás Marques, que além de assegurar a produção do disco, toca saxofone na canção Casa da Rocha.

