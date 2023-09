How To With John Wilson. O homem da câmara de filmar

Em How To With John Wilson, o cineasta revela um profundo amor por Nova Iorque e pelos seus concidadãos. E faz uma crítica aos nossos modos de vida.

Num dos últimos episódios de How To With John Wilson (2020-2023), o próprio declara: “O que faço é observar pessoas”. Na grande tradição americana do documentário – pense-se em nomes como Robert J. Flaherty, Frederick Wiseman, Albert e David Maysles –, mas sobretudo de uma observação quase diarística de Nova Iorque – Jonas Mekas ou Jem Cohen podem ser aqui citados –, John Wilson filma com um profundo amor pela cidade e pelos seus concidadãos, mesmo que isso implique ter de aceitar a sua esquizofrenia latente, entre a euforia e a depressão.