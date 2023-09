PAN Algarve denuncia morte por envenenamento de centenas de animais

O PAN Algarve denunciou esta quinta-feira, 21 de Setembro, a morte por envenenamento de centenas de animais na região, sobretudo nos concelhos de Albufeira e Silves, e exigiu um plano de acção para evitar a continuidade dos actos criminosos. Os alegados envenenamentos terão provocado centenas de mortes nos concelhos de Silves e Albufeira, depois de os animais ingerirem carne contaminada colocada em armadilhas.

“É um absurdo que estas zonas cheguem a ter cerca de 40 armadilhas”, referiu Saúl Rosa, citado em comunicado, defendendo que é preciso “encontrar os autores deste crime que afecta não só a fauna local, mas também animais de companhia, e coloca em risco a própria população”.

De acordo com o membro da comissão distrital do partido Pessoas - Animais - Natureza (PAN), estas mortes estão a criar um desequilíbrio da fauna, pois já foram reportadas mortes de raposas, águias e mangustos. “Acresce-se a agravante da crueldade de como os animais são mortos e, segundo as próprias investigações, é também usado um agrotóxico proibido em Portugal”, prosseguiu, apelando à vigília local para se evitarem mais mortes.

O PAN Algarve sublinha que, segundo a população local, estes envenenamentos ocorrem há cerca de duas décadas, lamentando que até à data pouco tenha sido feito “para evitar a continuidade destas atrocidades”. Por esse motivo, acrescenta, foi solicitado directamente às autarquias de Silves e Albufeira, no distrito de Faro, medidas preventivas imediatas que salvaguardem as pessoas e os animais dos locais afectados.

O PAN Algarve aproveitou ainda para enaltecer os esforços de investigação recentes por parte da GNR, e que resultaram na morte de um cão pisteiro daquela força de segurança, durante o processo de investigação aos crimes de envenenamento de animais.

O partido adiantou estar a efectuar diligências através da sua secretaria de acção jurídica e apelou a quem tenha informações para comunicar às autoridades ou ao PAN através deste e-mail, podendo fazê-lo de forma anónima. “Não vamos descansar enquanto os autores deste crime não forem identificados e devidamente responsabilizados”, concluiu.