Emprego e combate à pobreza ajudam portugueses a serem justos com gerações futuras

Novo índice analisa como as gerações mais velhas estão a deixar o país para as vindouras. Na habitação e no ambiente o cenário está pior desde 2015.

Os portugueses estão a ser justos com as gerações futuras, que ainda não votam ou até que ainda nem nasceram, deixando-lhes um país com melhores condições para viver? Pelo menos entre 2015 e 2020, em algumas áreas, nomeadamente na pobreza e condições de vida, no mercado de trabalho e nas finanças públicas, houve uma “melhoria ligeira da justiça intergeracional”. Ou seja, a situação das gerações mais novas, bem como a que se perspectiva para as gerações futuras, ficou mais positiva do que aquela que as actuais gerações mais velhas receberam nestas três dimensões.