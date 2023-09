Moção de censura ao Governo deixou PSD debaixo de fogo

O chumbo da moção de censura do Chega consumou-se com o voto do PS, PCP, BE, Livre e PAN. PS e Chega mantiveram PSD sob pressão por causa da abstenção.

No momento em que foi pedido aos deputados para se levantarem a favor da moção de censura do Chega ao Governo, a direita do hemiciclo mostrou estar dividida, reflectindo as mais de três horas e meia de debate que antecedeu a votação. O chumbo já era certo – e foi consolidado por uma imensa maioria da esquerda parlamentar (PS, PCP, BE, Livre e PAN) – mas a pressão do Chega ao PSD foi constante ao longo do debate. Da esquerda à direita, e com uma significativa ajuda do primeiro-ministro, a bancada social-democrata acabou por ser o alvo preferencial por causa da posição de abstenção que assumiu. Só a IL ficou ao lado do Chega no voto a favor.