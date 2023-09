Circulação na Linha Verde do metro de Lisboa está “condicionada”

Segundo as informações que constam na página oficial do Metropolitano de Lisboa, “existem perturbações na circulação” na Linha Verde.

A circulação na Linha Verde do Metro de Lisboa está, na manhã desta terça-feira, condicionada. Segundo as informações que constam na página oficial do Metropolitano de Lisboa, "existem perturbações na circulação", estando a linha sinalizada a amarelo pelo menos desde as 8h45.

"O tempo de espera pode ser superior ao normal", avisa o Metropolitano de Lisboa, que não avança nenhum motivo para a perturbação.

A Linha Verde serve 13 estações, ligando Telheiras ao Cais do Sodré. Ao longo desta rota há dois pontos de ligação com outras linhas: Baixa-Chiado (Linha Azul) e Alameda (Linha Vermelha).