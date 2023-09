Precisa de talheres? Uma simples pergunta que fez toda a diferença na China

A poluição e as alterações climáticas provocadas pelos plásticos descartáveis são um flagelo dos tempos modernos - mas uma investigação recente sugere que algumas mudanças simples podem levar as pessoas a usar menos utensílios de plástico de utilização única.

Na revista Science, investigadores chineses relatam como a incorporação de "estímulos verdes" num popular serviço chinês de entrega de comida reduziu drasticamente as encomendas de talheres de utilização única. Os cientistas afirmam que, se aplicados em maior escala, estes estímulos poderiam reduzir tanto os resíduos de plástico como a desflorestação.

A China é o maior produtor e utilizador mundial de talheres de utilização única, com os clientes chineses dos serviços de entrega de comida a utilizarem mais de 50 milhões de conjuntos de talheres de utilização única por dia que não eram "adequadamente reciclados ou eliminados", escrevem os investigadores.

225 milhões Ao longo de 27 meses de estudo, escrevem os investigadores, os estímulos reduziram o número de conjuntos de talheres entregues em 225,33 milhões, evitando 4506,52 toneladas métricas de resíduos e poupando o equivalente a 56.333 árvores.

Em resposta a novas regulamentações destinadas a acabar com o desperdício de talheres descartáveis, a plataforma chinesa de comida online Ele.me - semelhante à UberEats ou à DoorDash nos Estados Unidos - começou a perguntar aos consumidores se queriam talheres com as suas encomendas, em vez de os incluir automaticamente.

Os investigadores trabalharam com a empresa-mãe da Ele.me, a Alibaba, para avaliar a eficácia desta iniciativa, que, por defeito, não utilizava talheres e também permitia aos utilizadores ganhar pontos que podiam ser recolhidos e trocados pela plantação de uma árvore no deserto chinês.

Descobriram que as encomendas sem talheres aumentaram "significativamente" - 648% - após a alteração da aplicação. Os "empurrões" não prejudicaram o desempenho da empresa nem o número total de encomendas.

Foto Muitas vezes as empresas de entrega de comida perguntam se o cliente precisa de talheres Paulynn/GettyImages

Diferentes grupos reagiram de forma diferente às escolhas de talheres da aplicação. As mulheres, as pessoas com mais de 24 anos e os utilizadores pouco frequentes da aplicação tinham mais probabilidades de responder às sugestões, enquanto as pessoas com telemóveis mais caros ou que compravam refeições mais caras respondiam com mais frequência.

Ao longo de 27 meses de estudo, escrevem os investigadores, os estímulos reduziram o número de conjuntos de talheres entregues em 225,33 milhões, evitando 4.506,52 toneladas métricas de resíduos e poupando o equivalente a 56.333 árvores.

Se aplicadas a nível nacional, escrevem os investigadores, estas alterações poderiam fazer uma enorme diferença.

"Pensamos que o sector privado e as empresas de plataformas podem desempenhar um papel importante na promoção de comportamentos pró-sociais entre os seus clientes", escrevem os investigadores. "Um melhor alinhamento entre as suas responsabilidades sociais empresariais e as iniciativas amigas do ambiente poderia ter impactos de grande alcance no nosso planeta."