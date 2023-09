Marcelo elogia Guterres e diz que tem dado “pequenos passos” com a sua persistência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta segunda-feira o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, considerando que tem conseguido “pequenos passos, mesmo em domínios difíceis”, com a sua persistência. Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na sede da ONU, em Nova Iorque, depois de um encontro com António Guterres.

Segundo o chefe de Estado, António Guterres tem mostrado “uma grande consistência” desde que assumiu o cargo de secretário-geral da ONU, no início de 2017, “definiu certas metas como prioritárias”, como o clima e os objectivos de desenvolvimento sustentável, e “tem persistido nesses objectivos, nessas metas”. “Teve, pelo meio, problemas muito variados, talvez os mais recentes a pandemia e a guerra [na Ucrânia], mas antes disso a dificuldade de entendimento que houve entre grandes potências em momentos cruciais”, apontou.

De acordo com o Presidente da República, perante “uma paralisação sistemática do Conselho de Segurança”, verifica-se neste momento “um papel crescente mais importante da Assembleia Geral, mas o secretário-geral é uma figura central”. “Não desiste das metas, não desiste dos objectivos. Ao mesmo tempo, vai mantendo o diálogo com aqueles que entre si não dialogam, mas consegue fazê-lo, com o secretário-geral dialogam. E, portanto, vai dando pequenos passos, mesmo em domínios difíceis”, acrescentou.

O Presidente da República chegou no domingo à noite a Nova Iorque para participar na 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU. O debate geral entre chefes de Estado e do Governo dos 193 países membros da ONU começa esta terça-feira, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa irá intervir.

A 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU tem como tema “Reconstruindo a confiança e reacendendo a solidariedade global: acelerando a acção na Agenda 2030 e seus Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) rumo à paz, prosperidade, progresso e sustentabilidade para todas as pessoas”.