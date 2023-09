Uma mão-cheia de nomes para suceder ao homem que guiou o Syriza durante 15 anos

Onze anos chegam ao fim este domingo. Com as mais de 50 mil pessoas que juntou para um comício na praça Omonoia de Atenas, antes de vencer as eleições de 2015, como o ápice desta sua era à frente do Syriza, Alexis Tsipras entrega a liderança depois de o principal partido da esquerda na Grécia ter sofrido uma pesada derrota nas eleições de 25 de Junho, mantendo-se como a principal força da oposição, mas perdendo 24 deputados no Parlamento grego.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt