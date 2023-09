Habitação – O Governo deve aprender com os erros do passado

No ano passado, o Governo suspendeu a atualização automática das rendas, que previa um aumento de 5,43%, substituindo-a por um aumento de 2% com a promessa de compensar a perda de rendimento de 3,43% no IRS de 2023. Fez mal e este ano já admitiu a possibilidade de voltar a fazer algo semelhante, uma vez que a atualização legal para 2024 devia ser 6,94%. Citando Einstein, o Governo deve saber que “continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é insanidade”, razão por que, se voltar a desrespeitar os direitos dos senhorios e a repetir o erro, aumentarão os efeitos perversos da medida para a economia e a sociedade e diminuirão a credibilidade e a reputação do executivo.

