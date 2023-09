Erdogan dá a entender que a Turquia poderá retirar pedido de adesão à União Europeia

Presidente turco não gostou do relatório do Parlamento Europeu que defendeu que a UE não pode reatar as negociações nas actuais circunstâncias.

O Presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, deu a entender este sábado que a Turquia pode retirar o seu pedido de adesão à União Europeia. “A União Europeia está a tentar separar-se da Turquia”, como tal, a Turquia poderá “seguir um caminho diferente”, disse o chefe de Estado em Istambul, antes da partida para Nova Iorque, para assistir à reunião anual da Assembleia-Geral da ONU.

Segundo Erdogan, citado pela Reuters, a Turquia vai avaliar o recente relatório do Parlamento Europeu (PE) que critica Ancara por não mostrar quaisquer progressos em várias áreas, impedindo assim que as conversações em torno da adesão possam ser retomadas.

“Vamos fazer as nossas avaliações em relação a estes desenvolvimentos e, se for preciso, poderemos seguir um caminho diferente da UE”, avisou.

Há duas décadas que a Turquia procura tornar-se membro do bloco europeu, mas o processo, por razões várias, tem avançado muito e desde 2018 que está mesmo parado.

Diz a Reuters que o relatório, adoptado pelo PE no princípio da semana, conclui que a os 27 Estados-membros não podem retomar as negociações nas actuais circunstâncias, recomendando que seja adoptado um “quadro paralelo e realista” para o relacionamento com a Turquia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco acusou o relatório do PE de conter alegações infundadas e preconceitos, assumindo uma posição “superficial e sem visão” em relação às ligações do país com Bruxelas.

Em Julho, Erdogan tinha surpreendido a UE e os seus aliados na NATO ao dizer que aceitaria a entrada da Suécia na Aliança Atlântica (cuja aprovação Ancara vem arrastando desde o ano passado) se o caminho para a adesão da Turquia fosse aberto, reclamando que estavam a deixar o seu país “à porta da UE há mais de 50 anos”.

Este sábado, o Presidente turco também comentou a questão sueca, dizendo que alinharia com o que fosse decidido pelo Parlamento turco. “O Ocidente continua a dizer Suécia, Suécia. Nós dizemos que não podemos dizer ‘sim’ ou ‘não’ a não ser que o nosso Parlamento tome uma decisão.”

Ao mesmo tempo voltou a acusar Estocolmo de não cumprir as exigências feitas por Ancara para aceitar a sua entrada na NATO. “Não basta escrever leis. Devem ser implementadas”, disse Erdogan.