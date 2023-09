Opel Astra GSe: Familiar espevitado

O Astra é um modelo de sucesso na gama da Opel — se se contabilizar as gerações do Kadett (do qual apenas não herdou o nome), segue na sua 12.ª geração. Mas o Astra GSe é mais do que apenas um compacto familiar. É também um dos mais espevitados da gama da marca alemã, integrada no conglomerado Stellantis, ou não exibisse a sigla GSe, tornada famosa pelos topos de gama mais aguerridos que já saíram de Rüsselsheim, o Commodore GS/E e o Monza GSE. Só que, ao contrário destes dois, o “e” final, que se apresenta em letra minúscula, já não significa “Einspritzung”, de injecção, mas electrificado.

Assim, a sigla não engana ninguém: há potência e uma elevada capacidade de surpreender, graças à conjugação de um bloco a gasolina (o 1.6 de 180cv, que vale a pena olhar com atenção, já que oferece sensações dinâmicas muito interessantes, por menos cerca de dez mil euros) a uma mecânica eléctrica, num conjunto híbrido de ligar à corrente, que debita 224cv e usufrui de um binário máximo de 360 Nm. É, desta forma, o PHEV mais potente (há ainda uma versão mais comedida, de 180cv), capaz de acelerações rápidas (vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos), com uma velocidade máxima de 225 km/h, sem que por isso as emissões saiam demasiado prejudicadas (são apenas 23 g/km, desde que se tenha forma de carregar a bateria, de iões de lítio e com uma capacidade de 12,4 kWh, capaz de fornecer energia eléctrica para até 64 quilómetros). Não à toa, a Opel chama-lhe “desempenho responsável”.

Mas o Astra GSe não é apenas muita potência e um portento de prestações rápidas. Graças a um trabalho de afinação específica para o chassis, direcção e suspensão, inspirada nos antepassados, a marca garante ter conseguido manter o conforto, acrescentando um dinamismo capaz de arrancar emoções. E não está a exagerar: é que do que este GSe mais gosta é mesmo de ser atirado às curvas, fruto da suspensão rebaixada e da inclusão de molas mais rijas.

Foto Opel Astra GSe DR

Em estradas sinuosas, como as que desenhámos pela região centro do país, é fácil de compreender a forma como o carro se entrega, sem qualquer hesitação, ao mesmo tempo que as suas estabilidade e segurança não são sequer beliscadas, revelando uma aderência impressionante. De referir que os amortecedores incluem a tecnologia Koni FSD (Frequency Selective Damping), que permite características de amortecimento diferentes a altas frequências (controlo da suspensão) e a baixas frequências (controlo da carroçaria).

Por tudo isto, beneficiaria de uma caixa um pouco mais reactiva. É que, em determinadas situações, como numa ultrapassagem que exige rapidez, parece engonhar mais do que deveria, quando em modo automático. Recorrer ao modo manual da transmissão automática pode minimizar essa sensação.

Claro que tudo isto será idealmente testado quando se viaja sozinho ou apenas com uma companhia ao nosso lado. É que, sendo um familiar, as curvas mais rápidas facilmente deixarão os pequenotes da segunda fila em modo indisposto. Não só não vale a pena, como não há qualquer necessidade disso.

Foto Opel Astra GSe DR

Foto Opel Astra GSe DR

É que, não obstante todo o ímpeto que se consegue arrancar do compacto, o Astra GSe deixa-se dominar facilmente, mostrando um lado dócil, que põe em primeiro lugar o bem-estar — agora, sim — de todos os ocupantes. E nem mesmo as molas mais rijas que lhe conferem espírito desportivo são uma ameaça ao conforto, já que são suficientemente flexíveis para, a velocidades mais baixas, absorverem a maioria das irregularidades da estrada. Resumindo: é fácil de conduzir, quer se esteja numa viagem em família ou num passeio em busca de emoções fortes.

No habitáculo pouco muda face ao Astra convencional. Mas, ainda assim, há aspectos que não podiam faltar, como os bancos desportivos, em acabamento em alcântara, que proporcionam um excelente apoio (e, em curva, bem precisamos dele!), sobretudo lateral. E, apesar de os assentos terem sido estudados para uma condução mais agressiva, não desiludem quando temos pela frente algumas centenas de quilómetros, sem que as costas se queixem no fim da viagem.

Como não podia deixar de ser, a variante GSe do Astra traz o pacote completo de sistemas de assistência, incluindo o Intelli-Drive 1.0, com alerta de colisão frontal e travagem de emergência activa, detecção de peões e de fadiga, aviso de saída da faixa de rodagem e assistente de sinais de trânsito, tráfego transversal e alerta de ângulo morto lateral e regulação automática de velocidade com função de paragem de série. As manobras são apoiadas por sensores de estacionamento à frente e atrás que também podem contar com uma câmara de visão a 360 graus.

Na conectividade, as versões GSe são equipadas com sistema de navegação multimédia compatível com Apple CarPlay e Android Auto (com ligação sem fios), que pode ser gerido no ecrã táctil de 10 polegadas, a mesma dimensão do painel de instrumentação digital e personalizável.