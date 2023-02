GSe, designação desportiva da Opel que chega electrificada

Astra e Astra Sports Tourer passam a incluir variante de cariz desportivo, assente num esquema híbrido com 225cv. Preço do cinco portas, já disponível para encomenda, começa nos 51 mil euros.

As três letrinhas que representavam os topos de gama mais aguerridos da marca alemã (Commodore GS/E e Monza GSE) estão de volta, mas o “e” final agora é minúsculo e já não significa Einspritzung, de injecção, mas electrificado.

GSe (Grand Sport electric) passa também a ser uma submarca da Opel, como em tempos a Cupra foi para a Seat ou, no capítulo do requinte, a DS para a Citroën. Mas, no caso em apreço, além de pretender atingir um elevado desempenho, também ambiciona fazê-lo sem emissões. “O nome Grand Sport electric (GSe) traz consigo uma promessa: os nossos novos modelos topo de gama irão electrificar os clientes. Equipados com tecnologias de ponta, oferecem uma condução extremamente dinâmica combinada com um grande sentido de responsabilidade”, explicou o CEO da Opel, Florian Huettl, citado em comunicado.

A estrear a nova submarca estão o Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe, ambos com “chassis exclusivo, de altura ao solo rebaixada, direcção com calibração específica e suspensão única”, além de vários detalhes que lhes garantem presença aguerrida em estrada, como as jantes de liga leve de 18 polegadas e o pára-choques dianteiro específico GSe.

No interior, condutor e navegador beneficiam de bancos desportivos, em Alcântara e com certificação AGR, associação alemã independente, sediada em Bremervörde, que promove a investigação sobre dores nas costas. Ou seja, os bancos dos GSe prometem agarrar o corpo, protegendo-o, mesmo em investidas de maior potência.

O grupo propulsor reúne um bloco a gasolina de 1,6 litros de quatro cilindros capaz de produzir 180cv e um motor eléctrico a debitar até 81,2 kW (equivalente a 110cv). Combinados, garantem uma potência de 225cv e binário máximo de 360 Nm, o que permite acelerar de zero a 100 km/h em 7,5 segundos, admitindo uma velocidade máxima até 235 km/h (embora, recorrendo apenas à electricidade só se consiga acelerar até 135 km/h; a partir daqui, independentemente da carga da bateria, entra em acção o motor térmico).

Porém, é a sua veia electrificada que constitui uma mais-valia para o emblema de Rüsselsheim, agora parte do conglomerado Stellantis, já que isso faz com que consiga apresentar nas suas credenciais um consumo médio muito baixo: entre 1,1 e 1,2 l/100 km, o que representa emissões de CO2 na ordem dos 25/26 g/km. Para tal, é preciso, claro, manter a bateria carregada.

De iões de lítio e com uma capacidade de 12,4 kWh, os testes WLTP atribuem uma autonomia eléctrica de 64 quilómetros, que podem ser esticados até 73 quilómetros se os percursos se mantiverem dentro do perímetro urbano.

Para quem segue aos comandos, o mais interessante será provavelmente o desempenho, trabalhado no sentido de tornar a condução extremamente envolvente, algo que é garantido pela forma ágil e precisa como se comporta, tanto na altura de acelerar e curvar, como de travar. E o chassis rebaixado em dez milímetros admite uma condução mais emotiva e ligada à estrada, com afinações específicas das suspensões dianteira e traseira para não comprometer o conforto (os amortecedores chegam com tecnologia que se ajusta automaticamente ao modo de condução).

Como não podia deixar de ser, a variante GSe do Astra, quer na versão de cinco portas ou de carrinha, traz o pacote completo de sistemas de assistência, incluindo o Intelli-Drive 1.0, com alerta de colisão frontal e travagem de emergência activa, detecção de peões e de fadiga, aviso de saída da faixa de rodagem e assistente de sinais de trânsito, tráfego transversal e alerta de ângulo morto lateral e regulação automática de velocidade com função de paragem de série. As manobras são apoiadas por sensores de estacionamento à frente e atrás que também podem contar com uma câmara de visão a 360 graus.

Na conectividade, as versões GSe são equipadas com sistema de navegação multimédia compatível com Apple CarPlay e Android Auto (com ligação sem fios), que pode ser gerido no ecrã táctil de 10 polegadas, a mesma dimensão do painel de instrumentação digital e personalizável.

O Astra GSe pode ser encomendado desde 51.090€; para o Sports Tourer GSe ainda não foram divulgados preços.