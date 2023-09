Exposição dá a conhecer o que pensam (e sonham) os aveirenses

Mostra, que assenta num documentário, conta com a curadoria de Gonçalo M. Tavares e é um dos pontos altos do quadrimestre que antecede a programação da Capital Portuguesa da Cultura.

O que sentem e sonham aqueles que nasceram em Aveiro ou adoptaram, pelas mais variadas razões, a cidade como sua? É esse o elemento principal de uma exposição que é inaugurada este sábado, pelas 18h00, no Teatro Aveirense, e que conta com a curadoria de um aveirense em cujo Cartão de Cidadão a cidade de Aveiro não aparece como terra natal. Gonçalo M. Tavares, nascido em Angola e criado na cidade da ria, é o curador de Os Aveirenses, documentário que reúne depoimentos de vários habitantes da cidade, com idades compreendidas entre os sete e os 77 anos. O projecto resulta de um desafio lançado ao escritor pelo Teatro Aveirense, equipamento que pretende fechar o ano de 2023 em grande, abrindo as portas à programação da Capital Portuguesa da Cultura.