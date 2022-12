Aveiro, Braga e Ponta Delgada: continuar o caminho já trilhado

Muito embora não tenha sido a escolhida, Aveiro quer aproveitar o trabalho que desenvolveu no âmbito do processo de candidatura. Palavras do presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves, que promete “continuar a trabalhar e a investir na cultura”. E para a próxima segunda-feira tem já agendada uma sessão pública para fazer o balanço do projecto “Aveiro, Capital Europeia da Cultura 2027” e anunciar os passos que serão dados no futuro próximo, concretizando boa parte do que estava definido na candidatura. Já no que toca ao anúncio de que Aveiro será, à semelhança das restantes candidaturas perdedoras, “capital nacional da cultura”, Ribau Esteves remete um comentário para essa mesma sessão.