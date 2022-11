O plano cultural que prepara o caminho de Aveiro vai além de 2027

Há uma convicção que ninguém tira ao director executivo da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027, José Pina: “Só com este processo já temos um legado que fica, independentemente do resultado no dia 7 de Dezembro”. Para esse dia está marcado o anúncio do painel de jurados, que terá que escolher a cidade anfitriã entre Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada para CEC 2027.