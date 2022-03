Ponta Delgada, Braga, Aveiro ou Évora: uma destas cidades será Capital Europeia da Cultura em 2027

Júri anunciou esta tarde as candidaturas pré-seleccionadas. De fora ficam Coimbra, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo e Vila Real. Decisão final deverá ser conhecida no final do ano.

A escolha é entre Ponta Delgada, Braga, Aveiro ou Évora: uma destas cidades portuguesas será Capital Europeia da Cultura em 2027. A lista foi anunciada esta tarde, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, após três dias de audições das 12 candidaturas a concurso perante o júri internacional.

Pelo caminho ficam Coimbra, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo e Vila Real​, que também tinham entrado na corrida, ao submeterem as candidaturas em Novembro passado.​

A pré-selecção foi anunciada pela presidente do júri internacional, Beatriz García, na presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, depois da primeira ronda de avaliação. As audições, estruturadas em 45 minutos de apresentação das candidaturas e outros 45 minutos para respostas a perguntas dos jurados, iniciaram-se na terça-feira.

O regulamento das candidaturas define que só devem passar este primeiro filtro as cidades que o júri “considere terem uma possibilidade real de receber a sua recomendação na fase final da selecção”.

Entre Dezembro deste ano e Janeiro de 2023 será anunciada a candidata escolhida para, juntamente com uma cidade letã, receber o título de CEC 2027. Até lá, as cidades portuguesas pré-seleccionadas terão oportunidade de rever e ajustar as suas candidaturas e podem receber visitas do júri.

O painel de 12 decisores incluía três especialistas nomeados pelo Parlamento Europeu (Suvi Innilä, Else Christensen-Redzepovic e Jorge Cerveira Pinto), outros três indicados pelo Conselho Europeu (Marilyn Gaughan Reddan, Goda Giedraityte e Rossella Tarantino), a que se juntaram três representantes da Comissão Europeia (Jelle Burggraaff, Beatriz Garcia e Hrvoje Laurenta), uma representante do Comité das Regiões (Anne Karjalainen) e dois peritos escolhidos pelo Ministério da Cultura português (João Seixas e Suzana Faro).

Esta é a primeira vez que o caminho para uma CEC em Portugal passa por este processo de selecção. Nas outras ocasiões em que o país recebeu este título (Lisboa em 1994, Porto em 2001, e Guimarães em 2012), a escolha da cidade era uma prerrogativa do Governo. Apesar de haver membros designados pelas instâncias europeias no júri, o processo em Portugal é gerido por um organismo do Ministério da Cultura, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC).

A nova capital terá direito a um prémio de 1,5 milhões de euros e o ministério de Graça Fonseca já anunciou que disponibilizará mais 25 milhões de euros (com recurso a fundos comunitários) para apoiar a iniciativa em Portugal.