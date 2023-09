Portugal vai ter o primeiro Master of Wine

Tiago Macena é o primeiro português a passar no exame prático final de acesso ao Master of Wine, um passaporte para trabalhar o universo do vinho em qualquer parte do mundo.

O enólogo e consultor Tiago Macena é o primeiro português a passar no exame prático final de acesso ao Master of Wine — o título mais desejado pelos profissionais do sector em todo o mundo.

Em termos práticos, falta ainda ao jovem do Dão fazer uma tese final, mas, pelo histórico do curso, ninguém chumba nesta fase.

O exame prático é a parte mais difícil do curso — um autêntico pesadelo — visto que cada aluno é confrontado com questões extremamente minuciosas sobre qualquer região vitícola de todo o mundo.

Imagine o leitor que lhe pedem para descrever — às cegas e ao detalhe — um vinho austríaco e ter que falar da casta, das técnicas de fermentação, dos micro Terroir, da idade e da exposição das vinhas e do estilo da casa, e fica assim com uma ideia do grau de dificuldade do curso. E é por isso que, em todo o mundo, existem apenas quatro centenas de Master of Wine (MW). Falante de língua portuguesa só tínhamos, até agora, o brasileiro Dirceu Júnior.

Ter acesso ao título de MW é um passaporte para trabalhar o universo do vinho em qualquer parte do mundo, pelo que esta é uma notícia muito importante para o sector do vinho português.

Em declarações ao Terroir, Tiago Macena refere que ainda está “a digerir tudo". "Porque já ri e já chorei com a minha família. É uma sensação muito estranha. Estudar tanto ao longo destes anos e viver nesta angústia até este dia é qualquer coisa difícil de descrever.”

Em plena vindima no Dão — no projecto No Rules Wines, com Cláudio Martins —, Tiago garante que “hoje é para festejar, amanhã é para festejar e domingo também”. E quanto ao tema de tese do trabalho final? “Ah, a partir de segunda-feira começo a pensar nisso.”