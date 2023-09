Há 120 mil estudantes deslocados e só 15 mil camas em residências públicas?

A frase

Há perto de 120 mil estudantes deslocados e há apenas 15 mil camas em residências públicas. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP

O contexto

O líder dos comunistas fez esta declaração esta quinta-feira durante um encontro com a JCP em frente ao antigo edifício do Ministério da Educação, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, que está fechado desde 2018 e onde, em 2019, António Costa prometeu a sua adaptação para se tornar uma residência universitária com 600 camas. Raimundo anunciou também a entrega no Parlamento de um projecto de lei para aumentar o complemento para alojamento e o seu alargamento a todos os estudantes deslocados, o alargamento do complemento de deslocação a todos os alunos bolseiros deslocados e o levantamento, até ao final deste ano, de todos os edifícios públicos que possam vir a servir de residência.

Os factos

Segundo dados do Ministério da Ciência e Ensino Superior, em 2022 estavam deslocados da sua área de residência 119.887 alunos do ensino superior, o que corresponde a 29,1% do total de universitários.

No que diz respeito às camas disponibilizadas em residências universitárias públicas, o último grande mapeamento apontava para 15.370, um número que se mantém quase inalterado desde então, 2018. Tem havido intervenções pontuais em residências universitárias públicas mas mais de requalificação.

Foto Secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo LUSA/RUI MINDERICO

O Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior (PNAES) apresentado em 2018/2019 previa a conclusão de mais 2492 vagas em 2020 e 2705 em 2021, mas essas metas não foram cumpridas.

Em resumo

A afirmação de Paulo Raimundo é verdadeira.