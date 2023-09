Instabilidade política e degradação de infra-estruturas potenciaram mortes na Líbia

Duas décadas de desinvestimento na manutenção de barragens, num período marcado pela deposição do ditador Muammar Khadafi e por uma guerra civil que resultou na formação de dois governos paralelos, é um cenário que ajuda a explicar o elevado número de mortes nas inundações na cidade portuária de Derna, no leste da Líbia.

Segundo o vice-presidente da câmara de Derna, Ahmed Madroud, as duas barragens que cederam à enxurrada provocada pela passagem da tempestade Daniel não eram reparadas desde 2002; e o director do instituto líbio Sadeq, Anas El Gomati, disse ao site do canal Al-Jazeera que "a corrupção e a má gestão financeira são as causas por trás da degradação das infra-estruturas".

"Os culpados são os sucessivos regimes", disse El Gomati. "O investimento militar tem canibalizado o orçamento para as infra-estruturas públicas, que são destruídas, no leste, para serem contrabandeadas e vendidas às peças."

"Não consigo dormir"

Nesta sexta-feira, a secretária-geral na Líbia da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Marie el-Drese, actualizou o balanço de mortos para mais de 11.300, sublinhando que mais de dez mil pessoas estão ainda dadas como desaparecidas. Na sua passagem pelo sul da Grécia, na semana passada, a tempestade Daniel — a pior no país em várias décadas — fez pelo menos 15 mortos, segundo um balanço provisório.

"Tenho de dizer que esta inundação na Líbia é uma das piores catástrofes a que assisti em toda minha carreira, e eu ando há 11 anos a cobrir guerras e desastres naturais", disse na rede social X (o antigo Twitter) o jornalista Nader Ibrahim, autor de documentários de investigação na Ucrânia e em países do Médio Oriente e de África.

Na mesma rede social, a jornalista Jenan Moussa, do canal Al-Aan, com sede no Dubai, partilhou o testemunho de Maryam al-Ghaithi, uma jovem de 22 anos que se encontrava no seu apartamento — no 1.º andar de um prédio de oito andares — quando a torrente de água, com uma altura estimada em sete metros, atravessou Derna a caminho das águas do Mediterrâneo.

"Despedimo-nos dos nossos entes queridos", disse a jovem, que fugiu com a família e vizinhos para o terraço do prédio. "Disse às minhas irmãs e ao meu irmão mais novo para ficarmos de mãos dadas, pelo menos morreríamos juntos. Ainda hoje não consigo dormir, estou sempre a pensar naqueles momentos terríveis."

Segundo Al-Ghaithi, pelo menos uma vizinha sua morreu já depois de escapado à torrente, quando caiu numa fenda que se abriu no chão — uma de várias provocadas pela passagem das águas, segundo a jovem — e que dificilmente podia ser avistada no meio do pânico e da escuridão.

"Não restava nada no centro da cidade, nem sequer reconheci a minha rua", disse Al-Ghaithi. "Havia corpos na rua e a flutuar na água. Não havia carros em lado nenhum. Quando estávamos no 5.º andar, vimos veículos do Crescente Vermelho a serem engolidos pelas águas e atirados ao mar."

Estado falhado

Para o jornalista Peter Beaumont, do Guardian, um repórter experiente que fez vários trabalhos na Líbia e que se encontra agora a cobrir as consequências do terramoto em Marrocos, parte da explicação para o elevado número de mortos em Derna — possivelmente mais de 20 mil, ou cerca de 1/4 da população total da cidade, estimada em entre 85 mil e 90 mil — é o facto de a Líbia ser "um Estado falhado".

"Por outro lado, Marrocos é um Estado moderno e funcional. As pessoas comuns têm-se mobilizado em grande escala, e há um forte sentimento de nacionalidade", disse Beaumont ao Guardian.

"Mesmo sendo um Estado sórdido e autocrático, a Líbia de Khadafi funcionava e tinha muito dinheiro do petróleo. A população não tinha direitos nem liberdades, mas o país funcionava e tinha uma infra-estrutura decente, o que não acontece hoje em dia."

Na quinta-feira, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) veio dizer, num comunicado, que "a tragédia na Líbia põe a nu as consequências devastadoras das condições meteorológicas extremas e de Estados frágeis com infra-estruturas deterioradas".

"A situação política é um factor de risco, e estamos a assistir a isso em vários países", disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.