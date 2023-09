Governo generaliza criação de USF em que salário depende do desempenho dos médicos

O Governo aprovou, esta quinta-feira em Conselho de Ministros, um decreto-lei que estabelece o regime jurídico de dedicação plena no SNS e que generaliza a criação de unidades de saúde familiar modelo B (USF-B). O ministro da Saúde anunciou que também foram criadas condições para o alargamento do mesmo tipo de modelo de equipas multiprofissionais auto-organizadas nos hospitais, neste caso com a criação de mais centros de responsabilidade integrados (CRI). Até ao final do ano, Manuel Pizarro espera que sejam lançados CRI nas áreas da urgência, medicina interna e saúde mental.

