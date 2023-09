Revista ¡Hola! faz capa com Beatrice Borromeo. “Nunca me entrevistaram”, denuncia modelo

Conversa “antiga” terá sido vendida pela Paris Match à revista espanhola. Modelo, casada com o filho mais novo de Carolina do Mónaco, reagiu nas redes contra o método: “Nem sequer me informaram”.

“Beatrice Borromeo, a princesa corajosa, conta os seus segredos em exclusivo”, lê-se em letras garrafais na capa da última edição da revista ¡Hola!, detalhando-se que “a realizadora de um documentário controverso fala-nos da sua vida no Mónaco e dos seus novos desafios”.

A manchete chamou a atenção da também modelo, casada com Pierre Casiraghi, o filho mais novo da princesa Carolina do Mónaco, que recorreu à rede social X (Twitter) para denunciar que nunca deu uma entrevista à ¡Hola!. “Estou muito surpreendida por descobrir que, aparentemente, dei uma entrevista à Hola”, começou por escrever. E, divertida, declara: “Mal posso esperar para ler o que nunca lhes disse, uma vez que nunca me entrevistaram.”

No entanto, uma nova publicação da ex-jornalista aponta uma justificação: “Parece que a Paris Match vendeu uma entrevista antiga [a propósito] de O Príncipe sem Trono (…) e a ¡Hola! publicou-a (…) com o título enganador ‘nos habla’ (fala-nos)”. Além do mais, a antiga jornalista sublinha que nenhuma das publicações se deu ao trabalho de pedir a sua autorização: “Nem sequer me informaram”, denuncia.

A entrevista original, levada a cabo pelo jornalista Pierrick Geais, foi publicada online na revista francesa nos finais de Junho e saiu na edição em papel poucos dias depois, em Julho, para coincidir com a estreia da série documental O Príncipe sem Trono, realizada por Borromeo.

A série, disponível na plataforma Netflix, aborda o incidente que envolveu o último herdeiro do trono italiano, Vittorio Emanuele di Savoia, acusado de matar um jovem alemão por um motivo banal, em 1978, e que conta com os testemunhos da irmã da vítima e de membros da família real italiana.