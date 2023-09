Gilmário Vemba será o novo apresentador do 5 Para a Meia-Noite da RTP

O humorista angolano Gilmário Vemba será o novo apresentador do talk-show nocturno 5 Para a Meia-Noite, na RTP1, tornando-se o rosto da 19.ª temporada do programa — e o primeiro apresentador negro da história do formato late night na televisão portuguesa. Diz não se ter apercebido desse marco, mas sabe que haverá um público que se sentirá “representado” e que o facto de ser estrangeiro acrescentará um “filtro” ao 5 Para a Meia-Noite, disse esta quarta-feira na apresentação da nova grelha da RTP1.

O humorista não desvaloriza a abertura de mais uma porta de visibilidade, diversidade e oportunidade de trabalho para a comunidade africana e afrodescendente no país, mas opina: “As portas já deviam estar escancaradas. Cresci em Angola e não sei, a não ser de ouvir dizer, aquilo que são os entraves que uma pessoa preta tem em Portugal. Uma coisa é ouvir, outra é poder viver. Acredito que o facto de o apresentador de um programa como o 5 Para a Meia-Noite ser preto e ser imigrante vai orgulhar e deixar muita gente com um sentimento de ter conquistado alguma coisa”, respondeu ao PÚBLICO no Teatro Capitólio, em Lisboa, assumindo que não chega a Portugal numa “condição precária” como outros seus conterrâneos.

“Nem gosto de estar a marcar muito isso, está na hora de ser uma coisa habitual. Enquanto a pergunta continuar a existir é porque ainda há necessidade de se falar no assunto. Quando chegar o dia em que não haja necessidade de citar o meu tom de pele para o trabalho que vou fazer…”, remata.

Ainda em busca do seu estilo de apresentação para a nova leva que se estreia a 12 de Outubro, tem como referência internacional “Trevor Noah, que saiu da África do Sul para apresentar o Daily Show nos Estados Unidos”. Atento ao percurso daquele apresentador, refere aos jornalistas que a trajectória do humorista sul-africano lhe interessa também porque os Estados Unidos “têm um olhar muito diminutivo sobre África”.

O seu olhar de angolano sobre Portugal pesará nos convidados que receberá — gostava de contar com o Presidente da República ou com Vasco Palmeirim, elenca — e no seu comentário sobre a actualidade? “Definitivamente sim, porque as minhas maiores referências são angolanas”, responde ao PÚBLICO. “Tudo o que entra pelos meus olhos e ouvidos em Portugal passa por esse filtro, por essa comparação, e o programa vai trazer também isso — mas não será uma coisa constante, se não é aborrecido. Mas muitos assuntos terão esse olhar, de surpresa, sobre coisas que nunca vi acontecer”, sorri, dizendo desejar que o programa “continue a ser ousado” e “o mais fresco possível”.

Gilmário Vemba tem 38 anos e, o que não é de somenos, mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. Além de protagonizar espectáculos de comédia em nome próprio (os próximos são dia 1 e 2 de Dezembro na Altice Arena e na Super Bock Arena, em Lisboa e Porto, respectivamente), já tinha uma relação com a RTP como membro do concurso Taskmaster. Antes disso, integrou o grupo de comédia Os Tuneza, até 2020, e foi comentador no reality show O Amor Acontece, da TVI, em 2021. No ano passado, o programa O Bar do Gilmário, exibido no canal Mundo Fox em Angola e Moçambique, chegou ao português Fox Comedy.

5 Para a Meia-Noite estreou-se em 2009 na RTP2 com cinco apresentadores distribuídos pelos dias úteis da semana, e por ele passaram nomes como Nuno Markl, Fernando Alvim, Filomena Cautela, Inês Lopes Gonçalves ou José Pedro Vasconcelos. Já conta com 18 temporadas e assumiu entretanto um novo formato, no sentido em que transitou para a RTP1 em 2012 e passou a ser um programa semanal. O seu mais recente apresentador foi Miguel Rocha, colaborador habitual do programa noutras temporadas.