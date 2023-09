Festival Lumière estreia o restauro de As Ilhas Encantadas

Uma nova cópia restaurada e digital de As Ilhas Encantadas (1965), de Carlos Vilardebó, produzido por António da Cunha Telles e com Amália Rodrigues (1920-1999), vai ser apresentada na secção de tesouros e curiosidades do Festival Lumière, em Lyon, França, que reagrupa restauros de títulos mal conhecidos ou esquecidos propostos por cinematecas, arquivos e distribuidores de todo o mundo que tratam de recuperar o seu cinema clássico. No caso da edição 2023 do festival dirigido por Thierry Frémaux (de 14 a 22 de Outubro) cuja sede é a Rua do Primeiro Filme onde os irmãos Auguste e Louis Lumière filmaram a saída dos operários da sua fábrica, serão apresentados 14 filmes, que levarão a chancela Lumière Classics.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt