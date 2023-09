Julgamento por fake news: Lemos Esteves admite que inventou e indemniza Pacheco Pereira

“O pedido de desculpa é o mínimo”, disse historiador em tribunal. “Mas isto não é mais do que a afirmação da falsidade do que escreveu.”

O historiador José Pacheco Pereira aceitou esta manhã, no tribunal de Rio Maior, desistir do julgamento por calúnia contra João Lemos Esteves, depois de o ex-professor de Direito admitir que inventou o que publicou no jornal Sol.

Ao fim de uma hora de negociação entre as partes, o juiz Hugo Bastos Loureiro anunciou que as advogadas de Pacheco Pereira — Sofia Castro Caldeira e Rita Maltez — e o advogado do réu — João Botelho — tinham chegado a acordo, evitando o julgamento.

Às 11h15, Lemos Esteves leu o desmentido: “Afirmo publicamente não corresponder à verdade tudo o que escrevi sobre a relação de José Pacheco Pereira com o Irão num artigo publicado no jornal Sol de 9 de Janeiro de 2021, que acabou por ser republicado em várias publicações anónimas”, começou por ler o jurista. Disse que usou “fontes falsas” para escrever o artigo e que dará “a máxima publicidade” ao desmentido.

A sessão terminou minutos depois. Após insistir não ter capacidade de pagar uma indemnização, Lemos Esteves comprometeu-se a pagar dez mil euros até Setembro de 2025. Na queixa-crime, Pacheco Pereira pedia 70 mil euros.

No artigo de opinião publicado no Sol, em 2021, Lemos Esteves — na altura assistente de Luís Menezes Leitão e Pedro de Albuquerque, regentes na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa — escreveu que o historiador “é presença assídua nas festas da embaixada do Irão em Lisboa”, para quem seria “uma espécie de consultor especial”, que fizera “viagens de luxo a Teerão”, recebera “luxos e privilégios” da embaixada e escrevera artigos de opinião no PÚBLICO com base em talking points do regime iraniano.

Estas benesses, escreveu Lemos Esteves no artigo (“Pacheco Pereira, o Ayatollinho que apela ao antissemitismo (what a nasty man!)”), eram o pagamento pelo lobby que Pacheco Pereira teria feito a favor do governo do Irão e pelo seu “potencial envolvimento” com “organizações terroristas”.

O artigo do Sol, disse a acusação na queixa-crime, foi replicado e a base de artigos parecidos, que foram publicados em sites de fake news e que fazem parte de uma teia de sites criados para divulgar informação falsa e caluniosa. Sites de fake news de que Lemos Esteves foi “director”, “editor”, “editor de conteúdos” e “colaborador”.

Sites quase iguais, com os mesmos “colaboradores”, alguns fictícios ou com currículos de instituições fantasma, como a Voz Ibérica, a Total News Agency, a Alianza 24 e a Citizens for the World, nos quais Lemos Esteves foi colaborador ou editor.

No conjunto, Pacheco Pereira é tratado nesses artigos como um “agente do Irão”, “consultor”, “actor” e “intermediário” dos interesses iranianos, recebendo em troca dessas actividades de propaganda e defesa do regime iraniano benesses e subsídios, movimentando fundos secretos e participando em actividades terroristas. A palavra “terrorista” aparece repetidas vezes nos artigos, que citam supostas fontes de serviços secretos de vários países e fontes com acesso a informação privilegiada.