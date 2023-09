Mariana por a(h)í: a médica que viaja de dentro para fora, de Portugal para o Mundo, de si para os outros

O podcast Ready. Gap. Go! da Gap Year Portugal está de volta.

A Mariana Soares Branco vive em Espanha e é médica de profissão, ou por teimosia própria como refere. Optou por escolher esse caminho, mas rapidamente trocou o consultório para andar por a(h)í a conhecer o mundo.

A vontade de expandir horizontes levou-a até Florença, onde fez Erasmus durante um ano. Foi uma experiência que não só aprofundou os seus conhecimentos médicos, mas também lhe trouxe importantes aprendizagens sobre a vida. Conta que esta foi a grande rampa de lançamento para partir à aventura. Após concluir o curso de medicina decidiu ir viajar pela Europa sozinha de mochila às costas.

Entre viagens a solo e com amigos, introspecções no Sudeste Asiático e estágios além-fronteiras, a Mariana personifica a verdadeira essência de viajar e conhecer o mundo, reflectindo sobre temas importantes como a procura da estabilidade numa era de constantes mudanças, empowerment e autoconfiança.

Há quatro anos, Mariana embarcou numa nova aventura e mudou-se para Valência, onde vive actualmente. Esta experiência revelou-se uma oportunidade para desafiar e contornar diversos estereótipos, permitindo-lhe observar a cultura de outros ângulos.

Aos 30 anos, a Mariana é o exemplo pleno de como “vale a pena ter lata” para seguir os próprios sonhos. Num episódio descontraído e intimista, ficamos a conhecer um pouco mais sobre as suas experiências pelo mundo, onde a medicina se funde com as viagens!

Podem encontrar a Mariana no Instagram em @marianaporahi.

